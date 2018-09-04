Модельная школа Mega Photo Day открыла новый учебный год

Одна из лучших модельных школ Крыма Mega Photo Day открыла двери 60 новым воспитанницам.

1-го сентября во всех школах страны стартовал учебный год. В том числе и лучшей модельной школе Крыма MFD. Школа создана и работает под руководством успешной модели, обладательницы многочисленных титулов, хозяйке масштабных конкурсов красоты, в том числе международного конкурса Global model of the world Юлии ПАВЛИКОВОЙ.

В этом году в модельную школу было зачислено 60 новых воспитанниц. Теперь общий состав коллектива MFD — 80 человек. Это отличный показатель роста и развития.

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В этом году к привычным урокам дефиле, хореографии, фотопозирования, документознания, психологии, актерского мастерства и визажа добавились новые уроки. Воспитанниц ждут силовые нагрузки в виде занятий фитнессом, уроки стиля и дизайна, правила этикета.

Юлия отмечает, что этот учебный год будут очень насыщенным мероприятиями и поездками.

Уже по сложившейся традиции в конце января можно будет посетить наш ежегодный отчетный концерт.

Мы хотим пожелать все девочкам и девушкам, успешного учебного года! Развития и достижения целей.

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