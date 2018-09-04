Модельная школа Mega Photo Day открыла новый учебный год

Модельная школа Mega Photo Day открыла новый учебный год

Одна из лучших модельных школ Крыма Mega Photo Day открыла двери 60 новым воспитанницам.

1-го сентября во всех школах страны стартовал учебный год. В том числе и лучшей модельной школе Крыма MFD. Школа создана и работает под руководством успешной модели, обладательницы многочисленных титулов, хозяйке масштабных конкурсов красоты, в том числе международного конкурса Global model of the world Юлии ПАВЛИКОВОЙ.

В этом году в модельную школу было зачислено 60 новых воспитанниц. Теперь общий состав коллектива MFD — 80 человек. Это отличный показатель роста и развития.

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В этом году к привычным урокам дефиле, хореографии, фотопозирования, документознания, психологии, актерского мастерства и визажа добавились новые уроки. Воспитанниц ждут силовые нагрузки в виде занятий фитнессом, уроки стиля и дизайна, правила этикета.

Юлия отмечает, что этот учебный год будут очень насыщенным мероприятиями и поездками.

Уже по сложившейся традиции в конце января можно будет посетить наш ежегодный отчетный концерт.

Мы хотим пожелать все девочкам и девушкам, успешного учебного года! Развития и достижения целей.

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