Молодь хамсы прячется от хищников в тени Крымского моста

Ученые наблюдают за сезонными миграциями промысловой рыбы в Азово- Черноморском бассейне.

В настоящее время хамса собирается в большие и плотные стаи и выходит через Керченский пролив из Азовского моря, где нагуливалась в летний период, в более теплое Черное море, к местам будущей зимовки. В первую очередь мигрирует молодь, а позднее, в конце осени, будет выходить взрослая хамса.

Мигрирующие косяки рыбы свободно проходят между опорами Крымского моста. От Тамани до Керчи – это 595 конструкций с шагом до 63 метров, за исключением двух фарватерных опор: между ними 227 метров. Проектные решения принимались с учетом характерной для данного региона массовой миграции кефали, ставриды, хамсы и других видов рыб в определённые периоды года.

Читайте: На «Тавриде» археологи исследовали более 90 объектов

За стаями хамсы следуют морские и пернатые хищники, в том числе дельфины, рыба луфарь, а также чайки и бакланы. Ученые отмечают, что Крымский мост, в частности, помогает малькам уйти от погони: они прячутся в тени автодорожных и железнодорожных опор и пролетных строений.

«Молодь хамсы мигрирует из Азовского моря в Черное и обратно каждый год. Опоры Крымского моста привлекают стаи молоди, где она в тени прячется от хищников, в первую очередь – чаек и бакланов. Мост здесь выполняет своего рода

защитную функцию, пусть и в локальных масштабах», — рассказал руководитель управления океанографии и природоохранных исследований АзНИИРХ Тимофей Барабашин.

Наблюдения за экосистемой в Керченском проливе, а также Таманском и Динском заливах и других водных объектах, расположенных в районе большой стройки, проводятся ежеквартально с осени 2015 года по экопрограмме Крымского

моста.

Читайте: Крымский мост бьет рекорды

За состоянием ихтиофауны и млекопитающих следят специалисты Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ).

В ходе минувшего весенне-летнего мониторинга ученые фиксировали вблизи Крымского моста в разные дни до 600 дельфинов. Афалины и азовки – верные спутники большой стройки, что говорит об отсутствии негативного воздействия

проекта на экологию в регионе.

«Ученые в ходе очередного мониторинга в Керченском проливе зафиксировали, что все биологические процессы в морской среде протекают без нарушений, а свайные составляющие Крымского моста служат привлекательной кормовой базой для косяков рыб, которые, в свою очередь, притягивают большое количество млекопитающих», — отметила ведущий инженер по охране окружающей среды ФКУ Упрдор «Тамань» Оксана Фурсова.

Текст и фото: Инфоцентр «Крымский мост»

Хамса под Крымским мостом

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.