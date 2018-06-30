Молодежь Керчи приняла участие в фото-видео квесте

Сегодня в рамках мероприятий ко Дню молодежи в Керчи прошел фото-видео квест «Добеги до финала».

О проведении данного мероприятия в городе было объявлено заранее. За это время были собраны и зарегистрированы команды желающих принять участие в квесте.

Сегодня вечером у подножия горы Митридат собрались все участники мероприятия. Здесь им были даны краткие инструкции и объявлен старт. На протяжении всего дня ребята выполняли интересные задания по всему городу.

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Подведение итогов квеста состоялось в рамках праздничного концерта на набережной Керчи.

Так, 4 место разделили 2 команды: «Экстрим +» и «Аттестат в крови», 3 место заняла «Операция Ы», 2 — «Молодежный совет». Победителем стала команда «Своя игра». Все участники получили призы и подарки.

Напоминаем, что организаторами квеста выступили Евгений ЯКОВЛЕВ, Эльзара ШИНКАРЕНКО и Дарья АНИКИНА.

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