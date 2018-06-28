Молодежный парк могут передать на содержание заводу «Залив»

Руководство города планирует передать Молодежный парк на содержание заводу «Залив».

В ходе интервью с заместителем главы Администрации Евгением АДАМЕНКО мы узнали интересные подробности о судьбе Молодежного парка.

После завершения реконструкции руководство города планирует передать его на содержание заводу. Они будут следить за его состоянием, по желанию дополнять его новыми объектами. Здесь предприятие может проводить свои мероприятия.

Евгений Николаевич рассказал подробно в связи с чем хотят принять такое решение:

«У Сергея Вадимовича на прошлой неделе были две очень конструктивные поездки — в Казань и в Екатеринбург. Достигнуты для города определенные, как я считаю, очень полезные договоренности по взаимодействию. Одна из договоренностей касается завода «Залив» и его отношение к микрорайону. Мы видим, что завод сегодня участвует в социальной жизни города. Это предприятие самое активное в этом плане. Они дарят городу спортивные площадки и практически во всех мероприятиях участвуют. Сейчас мы хотели бы их уже попросить о более высоких показателях. В ближайшее время приедет собственник этого предприятия с генеральным директором и обсуждался предварительно вопрос о закреплении парка Молодежный за заводом «Залив».

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Евгений Николаевич отметил, что в Керчи начинают возрождаться промышленные предприятия — завод «Залив» и Керченский металлургический завод». Администрация города планирует возродить хорошую практику по сотрудничеству с предприятиями, которая была забыта в период 90-х.

«Мы ведем переговоры с руководителями этих предприятий, чтобы вернуться к определенной социальной нагрузке по содержанию тех территорий, на которых они традиционно находились и за которыми эти предприятия ухаживали. Если это завод Войкова, то это микрорайона завода — парки, скверы, зеленые зоны и прочее. Соответственно у завода «Залив» это Аршинцево».

В ходе интервью с Евгением Николаевичем мы узнали некоторые интересные подробности о командировке главы Керченской администрации Сергея БОРОЗДИНА, которая повлияет на развезите нашего города. А также узнали о новых объектах в Молодежном парке. Об этом и многом другой читайте в следующих статьях по интервью с Евгением АДАМЕНКО на сайте КерчьИНФО.

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