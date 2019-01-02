Молодой керчанин ударил 14-летнего подростка

В районе его дома постоянно собираются подростки, которые шумят и нарушают общественный порядок.

В Керчи предъявлено обвинение местному жителю, подозреваемому в причинении легкого вреда здоровью несовершеннолетнего.

Ранее в дежурную часть полиции поступило сообщение, что в одну из больниц города поступил несовершеннолетний с телесными повреждениями, которые ему нанес неизвестный мужчина. Сразу же полицейскими Керчи был проведен комплекс мероприятий, в ходе которых причастность подозреваемого была установлена. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Читайте: Находки археологов на трассе «Таврида» будут выставлены в центральном музее Крыма

«Мужчина рассказал, что в районе его места проживания возле гаражей на трубах теплотрассы постоянно собираются подростки, которые шумят и нарушают общественный порядок. Он неоднократно делал им замечания, и поэтому, увидев их снова, подозреваемый разозлился. Подбежав к подросткам, он схватил одного из них и ударил по голове сначала кулаком, потом еще раз коленом. После этого парень скрылся с места преступления», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.