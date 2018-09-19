Молодому наркоторговцу из Ленинского района дали 6 лет строгого режима

В Симферополе судили молодого человека из Ленинского района за попытку незаконного сбыта марихуаны.

Киевский районный суд города Симферополя вынес приговор в отношении 23-летнего жителя Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

На основании представленных прокуратурой доказательств, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 228.1 уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

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Установлено, что осужденный совершил попытку сбыта полкилограмма марихуаны, еще свыше килограмма которой было обнаружено по месту его жительства и в автомобиле.

Виновному назначено наказание в виде 6, 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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