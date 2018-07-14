Мопедисты-вандалы найдены: как сохранить Молодежный парк?

Как сообщалось ранее на сайте КерчьИНФО, в Керчи вандалы на мопедах испортили новое покрытие баскетбольной площадки в Молодежном парке. После происшествия правоохранительные органы города обратились к керчанам и попросили оказать содействие в поимке нарушителей.

Как стало известно журналистам КерчьИНФО, вандалы найдены. На данный момент готовится иск в суд для возмещения причиненного ущерба.

«На данный момент производится экспертная оценка. Пока точная сумма ущерба неизвестна», — рассказал журналистам КерчьИНФО заместитель главы администрации города Евгений АДАМЕНКО.

Однако мопедисты — не единственные нарушители общественных правил. Так, по баскетбольной площадке, предназначенной для спортивных игр, катаются дети на велосипедах.

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Кроме того, замечены и взрослые, облокачивающиеся на заборы. И это при том, что весь парк буквально «усеян» лавочками для сидения.

На первый взгляд, данные происшествия — безобидная шалость. Однако стоит понимать, что именно такие действия в своей совокупности приводят к постепенному разрушению построенного.

Мы, керчане, должны, в первую очередь, беречь наш город и заботиться о его благоустроенности. Мы ведь так долго ждали положительных изменений. Давайте делать Керчь лучше общими усилиями и не портить то, что сделано для каждого из нас!

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