Морилка по дереву: виды, предназначение и рекомендации по нанесению

Морилкой называют тонирующую смесь, применяемую для отделки деревянных поверхностей, с целью придания им более выразительного цвета. Проникая внутрь древесины, состав окрашивает верхний слой, сохраняя при этом натуральную текстуру и рисунок. Обрабатывание морилкой позволяет легко и без существенных финансовых затрат преобразовывать невыразительную древесину в более благородную породу. Возможность поэкспериментировать с цветами раскрывает большие возможности в отделочных работах.

Морилка абсолютно не влияет на свойства и характеристики материала. Древесина не покрывается пленкой, устойчивой к гниению, а дерево остается твердым и прочным. Наносится морилка очень просто, с помощью кисти либо валика, также можно применять пульверизатор или воспользоваться методом погружения древесины в емкость с готовым составом. Каждый вид морилки имеет свои индивидуальные особенности, зная которые гораздо проще сделать оптимальный выбор средства. Купить морилку по дереву в Украине можно в магазине ОксиДом, перейдя по прямой ссылке — https://oxidom.com/otdelochnye-materialy/morilki

Рекомендации по выбору

Выбирая средство, следует учитывать следующие факторы:

Температуру воздуха и влажность.

Порода древесины. При малой плотности породы происходит более глубокое проникновение морилки.

Стоит учитывать расход средства, например, применение водных составов существенно увеличивает расход.

Не следует забывать, что после нанесения морилки, цвет древесины будет немного светлее, чем ожидалось, поскольку значительная часть состава впитывается вместе с красителем.

Немаловажным фактором является состояние дерева — имеет ли оно недостатки, которые необходимо скрыть, или же напротив, подчеркнуть все его достоинства.

При внутренней обработке мебели желательно отдавать предпочтение восковой либо масляной морилке, поскольку в их составах отсутствуют токсичные летучие соединения.

У спиртовых средств имеются свои особенности. Такая морилка хорошо подходит для деревянных окон и дверей.

Практически любой вид морилки совмещается с лаками, в особенности это касается лестниц и полов.

Разновидности составов

Водная морилка является наиболее востребованной за счет своей экологичности, обработанная ею древесина устойчива к истиранию. Данное средство выпускается в порошковом виде, разбавляемым водой, либо в виде готовой к использованию смеси. Поскольку водные морилки содействуют разбуханию и восприимчивости древесины к влаге, средство пригодно преимущественно для внутренней обработки. Масляные составы превосходно выделяют древесную фактуру. Данное средство не токсично, обладает отличными защитными от гниения функциями. Смесь достаточно удобна в работе, древесные волокна при нанесении морилки не поднимаются. Масляное покрытие не выцветает от лучей солнца. Пожалуй, единственным недостатком масляной морилки, является продолжительное ее высыхания. Спиртовые составы, как и водные, выпускаются в двух видах — в готовом и в порошкообразном виде, разведенным в спирте, что способствует достаточно быстрому высыханию средства. Из-за быстрого высыхания морилку довольно часто применяют для внешней отделки. Пропитка осуществляет защиту древесины от влаги и ультрафиолета. Главным минусом данной смеси является выделение резкого запаха, проводя отделочные работы, следует обеспечить эффективное проветривание помещения. Восковые и акриловые составы довольно схожи между собой. После обработки, на древесине образуется защитная от влаги пленка, а структура четко выделяется. Минусами таких видов является: отсутствие паропроницаемых свойств и сложность работы с морилкой.

Нанесение состава

Сперва, старые покрытия удаляются, а поверхность и выравнивается шлифовкой и шлифуется наждачной бумагой.

Хвойные породы древесины обессмаливаются, и наносится специальный раствор.

После удаления пыли, древесину обезжиривают уайт-спиритом.

На отдельном участке делают пробу на цвет.

Наносится морилка следующими способами: растирание губкой, покраска валиком либо кистью или распыление пульверизатором.

Для того, чтобы усилить адгезию, увеличить скорость и глубину пропитывания, морилку слегка подогревают.

Морилка для дерева наносится равномерным слоем, и растирается губкой или раскатывается валиком по направлению волокон древесины, излишки убираются тампоном.

После высыхания, следует нанести следующий слой. Процедура можно повторять, пока не будет достигнут желаемой насыщенности оттенок.