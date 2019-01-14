Морилка по дереву: виды, предназначение и рекомендации по нанесению

Морилкой называют тонирующую смесь, применяемую для отделки деревянных поверхностей, с целью придания им более выразительного цвета. Проникая внутрь древесины, состав окрашивает верхний слой, сохраняя при этом натуральную текстуру и рисунок. Обрабатывание морилкой позволяет легко и без существенных финансовых затрат преобразовывать невыразительную древесину в более благородную породу. Возможность поэкспериментировать с цветами раскрывает большие возможности в отделочных работах.
Морилка абсолютно не влияет на свойства и характеристики материала. Древесина не покрывается пленкой, устойчивой к гниению, а дерево остается твердым и прочным. Наносится морилка очень просто, с помощью кисти либо валика, также можно применять пульверизатор или воспользоваться методом погружения древесины в емкость с готовым составом. Каждый вид морилки имеет свои индивидуальные особенности, зная которые гораздо проще сделать оптимальный выбор средства. Купить морилку по дереву в Украине можно в магазине ОксиДом, перейдя по прямой ссылке — https://oxidom.com/otdelochnye-materialy/morilki
Рекомендации по выбору
Выбирая средство, следует учитывать следующие факторы:
- Температуру воздуха и влажность.
- Порода древесины. При малой плотности породы происходит более глубокое проникновение морилки.
- Стоит учитывать расход средства, например, применение водных составов существенно увеличивает расход.
- Не следует забывать, что после нанесения морилки, цвет древесины будет немного светлее, чем ожидалось, поскольку значительная часть состава впитывается вместе с красителем.
- Немаловажным фактором является состояние дерева — имеет ли оно недостатки, которые необходимо скрыть, или же напротив, подчеркнуть все его достоинства.
- При внутренней обработке мебели желательно отдавать предпочтение восковой либо масляной морилке, поскольку в их составах отсутствуют токсичные летучие соединения.
- У спиртовых средств имеются свои особенности. Такая морилка хорошо подходит для деревянных окон и дверей.
- Практически любой вид морилки совмещается с лаками, в особенности это касается лестниц и полов.
Разновидности составов
- Водная морилка является наиболее востребованной за счет своей экологичности, обработанная ею древесина устойчива к истиранию. Данное средство выпускается в порошковом виде, разбавляемым водой, либо в виде готовой к использованию смеси. Поскольку водные морилки содействуют разбуханию и восприимчивости древесины к влаге, средство пригодно преимущественно для внутренней обработки.
- Масляные составы превосходно выделяют древесную фактуру. Данное средство не токсично, обладает отличными защитными от гниения функциями. Смесь достаточно удобна в работе, древесные волокна при нанесении морилки не поднимаются. Масляное покрытие не выцветает от лучей солнца. Пожалуй, единственным недостатком масляной морилки, является продолжительное ее высыхания.
- Спиртовые составы, как и водные, выпускаются в двух видах — в готовом и в порошкообразном виде, разведенным в спирте, что способствует достаточно быстрому высыханию средства. Из-за быстрого высыхания морилку довольно часто применяют для внешней отделки. Пропитка осуществляет защиту древесины от влаги и ультрафиолета. Главным минусом данной смеси является выделение резкого запаха, проводя отделочные работы, следует обеспечить эффективное проветривание помещения.
- Восковые и акриловые составы довольно схожи между собой. После обработки, на древесине образуется защитная от влаги пленка, а структура четко выделяется. Минусами таких видов является: отсутствие паропроницаемых свойств и сложность работы с морилкой.
Нанесение состава
- Сперва, старые покрытия удаляются, а поверхность и выравнивается шлифовкой и шлифуется наждачной бумагой.
- Хвойные породы древесины обессмаливаются, и наносится специальный раствор.
- После удаления пыли, древесину обезжиривают уайт-спиритом.
- На отдельном участке делают пробу на цвет.
- Наносится морилка следующими способами: растирание губкой, покраска валиком либо кистью или распыление пульверизатором.
- Для того, чтобы усилить адгезию, увеличить скорость и глубину пропитывания, морилку слегка подогревают.
- Морилка для дерева наносится равномерным слоем, и растирается губкой или раскатывается валиком по направлению волокон древесины, излишки убираются тампоном.
- После высыхания, следует нанести следующий слой. Процедура можно повторять, пока не будет достигнут желаемой насыщенности оттенок.