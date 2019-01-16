Мороз и солнце в Керчи: явление прекрасное, но скоротечное (ВИДЕО)

Снег не так часто радует жителей морского города. Нужно ловить такие моменты на память.

Этой ночью Керчь немного припорошило снегом. Настроение поднялось у многих керчан, когда увидели, что дороги почищены, тротуары не скользкие. Может быть не всем повезло, но это уже хорошая новость.

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Потом выглянуло солнышко и от яркого свечения стало еще веселее на душе. Правда глазам больно и хотелось надеть солнцезащитные очки. Белоснежная гладь так ярко отражала теплые лучи.

И в это время снег начал таят. Побежали ручьи по тротуарам. Это огорчало только угрюмых и уставших взрослых керчан. Дети же веселились от души и радовались еще одному зимнему денечку в нашей уютной Керчи.

Зима и веса в одном дне. Керчь