Морпехи ЧФ проходят учения на полигонах Крыма

В учебных занятиях задействовано около 1000 военнослужащих и порядка 50 единиц боевой и специальной техники. Об этом сообщается на сайте Миноброны России.

Подразделения отдельной бригады морских пехотинцев Черноморского флота выполняют упражнения по боевым стрельбам по мишеням из различных видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов.

Наводчики бронетранспортеров отрабатывают разведку целей, корректировку огня из пулеметов и пушек, а водители-механики учатся преодолевать препятствия в условиях вождения по пересеченной местности.

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В ходе учений военнослужащие отрабатывают действия по обороне техники от ударов авиации и нейтрализации диверсионных групп.

Плановые учебные занятия проходят на полигонах Ангарский, Казачий и Перевальное