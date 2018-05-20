Морской крестный ход по Крыму стартует в Керчи

Утром 22 мая 2018 года в храм Иоанна Предтечи в Керчи будут доставлены мощи Святого Александра Невского, Святого Луки и Равноапостольного Князя Владимира. Это событие станет началом морского крестного хода по Крыму.

Город-герой Керчь станет официальным стартом для морского крестного хода, проходящего в рамках научно-практической экспедиции «Крымская кругосветка». Об этом пишет Крымское информационное агентство.

После молебна в керченской церкви Иоанна Предтечи, который отслужит митрополит Феодосийский и Керченский Платон, мощи будут перенесены на борт парусного катамарана «Мэри-II», который пришвартуется у причала на городской набережной.

Читайте: В Керчи состоялся Крестный ход

Далее в районе Крымского моста будет совершен благодарственный молебен. Большим миссионерским пунктом станет «Артек» (также там пройдет регата на Кубок Федора Конюхова), а затем крестный ход направится в Ялту.

«Завершением крестного хода станет Вахта памяти в районе мыса Тарханкут на месте гибели парохода «Веста», совершившего героический бой с турецкими броненосцами, личный состав которого погребен на месте разрушенного Михайловского кладбища на Северной стороне города Севастополя», — сообщил руководитель отдела религиозного образования Севастопольского благочиния протоиерей Михаил ВИКТОРОВ

В целом, в экспедиции участвуют представители более 20 высших учебных заведений России. Кроме того, в походе участвует также парусник «Херсонес».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.