Моряки с горевшего в Черном море танкера доставлены в керченскую больницу (ВИДЕО)

Бригады Скорой помощи привезли пострадавших.

При пожаре на танкерах в Черном море пострадало 12 моряков. Они были доставлены на буксире в Керченский Торговый порт. Здесь их встретили медики и сразу доставили в больницу.

Известно, что у большинства имеются ожоги. По предварительным данным у одного моряка обморожение.

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Напомним, вчера в акватории Черного моря, недалеко от Керченского пролива произошел взрыв на одном из танкеров во время перевала горючего. В последствии возникло возгорание на обоих судах.

Экипаж прыгал прямо в холодное море, в надежде на спасение. Однако, большинство людей погибли.

Выживших моряков после пожара в Черном море доставили в керченскую горбольницу

Пострадавшие при пожаре в Черном море доставлены в Керчь