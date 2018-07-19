Моряки с «Норда» могут вернуться в Крым

Члены экипажа крымского судна, «Норд» которые были задержаны еще в марте могут вернуться домой. Об этом на своей странице в Facebook заявила официальный представитель украинской «прокуратуры АРК» Татьяна ТИХОНЧУК, пишет РИА Новости.

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По ее словам, их никто не удерживает на территории Украины.

«ПОНОЧОВНЫЙ подчеркнул, что граждане Украины — члены экипажа судна «Норд» никем не удерживаются на материковой части Украины, они могут беспрепятственно вернуться домой», — написала ТИХОНЧУК.

Напомним, что крымское судно «Норд» с 10 членами экипажа было задержано еще в марте украинскими пограничниками. На членов экипажа завели административные дела, а на капитана «удостоили» уголовным делом.

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