Мошенник из Мурманской области обманывал керчан через социальную сеть

Керченские оперативники установили подозреваемого в интернет-мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по городу Керчи.

Сотрудники отдела уголовного розыска управления МВД России по городу Керчи установили подозреваемого в совершении мошеннических действий посредством одной из социальных сетей.

Установлено, что в декабре 2017 года керчанин нашел объявление в соцсети и заказал автомобильные запчасти на общую сумму 5 000 рублей. Однако после перевода денежных средств на карту, продавец перестал выходить на связь. С заявлением о происшествии мужчина обратился в полицию.

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В результате оперативниками был установлен подозреваемый. Им оказался безработный 28-летний житель Мурманской области.

По данному факту возбужденно уголовное дело о мошенничестве. Виновнику грозит наказание от штрафа в размере до 300

000 рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.

Полиция Керчи напоминает, что при переводе денег в счет предоплаты покупатель не имеет никаких гарантий их возврата или получения товара. Если вы решили совершить покупку по предоплате, проверьте рейтинги продавца в платежных системах.