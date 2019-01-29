Мошенники распространяют ложную информацию о порче домофонов в Керчи

Неизвестные рассылают листовки якобы от уполномоченного должностного лица полиции.

Ранее в редакцию КерчьИНФО попал документ, содержащий информацию о том, что керченские полицейские завели уголовное дело в отношении лиц, которые умышленно портили домофоны в многоэтажках по распоряжению своего руководителя. Также в документе сказано, что целью злоумышленников является денежное вознаграждение и платный ремонт домофонного оборудования, и указаны данные о руководителе компании и уполномоченном лице, который якобы проводил проверку по делу.

Листовки разослали всем жильцам домов, которые обслуживает указанная в документе компания.

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Данная информация дошла и до местного отдела полиции. Правоохранители её опровергли и уточнили, что рассылаемые листовки не имеют никакого отношения к МВД по городу Керчи.

Керчане, будьте бдительны, ведь даже за «погонами» может скрываться мошенник!