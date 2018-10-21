Московские врачи рассказали о самочувствие пострадавших в Керченском колледже

Двоих девушек, которые пострадали в Керченском колледже, прошлой ночью доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ Рошаля) в Москве. Они находятся в состоянии средней тяжести и стабильно тяжелом, сообщили РИА Новости со ссылкой на директора НИИ Валерия МИТИША.

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«Вчера ночью в НИИ были доставлены еще две пострадавшие в Керчи девочки 15 и 16 лет. Обе перенесли транспортировку хорошо, состояние их оценивается как средней тяжести и тяжелое, но стабильное. Поступивших приняли дежурные бригады института, были выполнены необходимые диагностические исследования. В отношении поступивших детей будет продолжено лечение», — сказал директор НИИ.

Помимо этого, он рассказал, что обе девушки были до этого в Республиканской детской клинической больнице Симферополя с тяжелыми травмами. Там их прооперировали, но в связи с риском развития осложнений было принято решение об их переводе в столицу.

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