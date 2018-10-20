Московские врачи вылетели в Крым из-за осложнений у двух пострадавших студентов в Керченском колледже

Медики из Москвы вылетели в Крым, так как у двух студентов, пострадавших в колледже началось развитие инфекционных заболеваний. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РФ.

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Как сообщили в ведомстве, в Крым срочно вылетают директор Департамента организации экстренной медицинской помощи Минздрава РФ Оксана ГУСЕВА, руководитель ФМБА Владимир УЙБА и детская реанимационная бригада.

«В связи с развитием инфекционных осложнений у двух детей, эвакуированных из Керчи в РДКБ, для проведения очной консультации по поручению министра здравоохранения Вероники СКВОРЦОВОЙ в Симферополь срочно вылетают директор Департамента организации экстренной медицинской помощи Минздрава России Оксана ГУСЕВА, руководитель ФМБА Владимир УЙБА, главный врач НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий МИТИШ и детская реанимационная бригада. По результатам консилиума будет приниматься решение о необходимости эвакуации пациенток в одну из ведущих клиник страны», — говорится в сообщении.

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