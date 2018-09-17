Можно ли использовать причал на набережной Керчи?

На набережной появился информационный щит, на котором сообщается: «Эксплуатация причала запрещена».

Основанием для установки данного щита стало выполнение проектно-изыскательских работ в рамках реконструкции городской набережной.

В связи с будущей реконструкцией набережной запрещены проезд на причал автотранспорта и крановой техники, выполнение погрузочно-разгрузочных работ, проход людей и швартовка судов.

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Как утверждает заместитель главы администрации Керчи Евгений АДАМЕНКО, щит, установленный на набережной, имеет информационный характер и маломерные суда могут швартоваться у причала. Он пригоден для эксплуатации.

Однако, стоит иметь ввиду о предстоящих работах по реконструкции городской набережной.

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