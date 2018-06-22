МУП «ЖилсервисКерчь» оштрафован на 100 000 рублей

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о сборе опасных отходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что МУП «ЖилсервисКерчь» не организован сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у собственников, нанимателей, пользователей помещений в многоквартирных домах, в отношении которых предприятием осуществляется управление.

С учетом невыполнения правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств и электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, обезвреживание и транспортирование которых могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде, природоохранный прокурор возбудил в отношении предприятия и его директора дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами).

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По результатам их рассмотрения юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, должностному лицу — 10 тыс. рублей.

Кроме того, в адрес МУП «ЖилсервисКерчь» внесено представление. По требованию природоохранной прокуратуры управляющая компания организовала работу по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп, ее осуществление находится на контроле.

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