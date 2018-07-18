Мусульманское кладбище в Багерово пострадало от вандалов

Вчера 17 июля в посёлке Багерово вандалы повредили 15 надгробий на местном мусульманском кладбище. Данный инцидент вызвал большую волну негодования в социальных сетях от крымских мусульман и крымских татар.

В результате следственных действий вандалы были обнаружены – ими оказались дети. Об этом сообщил на своей страницы Facebook заместитель главы администрации Керчь Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ. В сообщении также говорилось, что данное преступление подростков будет рассматриваться на заседании комиссии по несовершеннолетним Ленинского района.

«Их деяние будет рассмотрено на заседании комиссии по делам несовершеннолетних Ленинского района, родителям направлены протоколы об административном правонарушении, а также будут предприняты иные меры, предусмотренные законодательством. Безусловно, вандализм на кладбище, неважно какого вероисповедания там бы ни были захоронены люди – подлежит осуждению и наказанию, в равной мере, как и попытки, придать этой ситуации иной, скрытый подтекст, которого там нет» — написал МЕЛЬГАЗИЕВ.

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