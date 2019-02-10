Мужчина украл деньги с банковской карты доверчивой керчанки

В полицию города Керчи поступило сообщение от местной жительницы, что у нее с банковской карты пропали деньги в сумме 11 000 рублей.

Правоохранители, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался безработный 27-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

По имеющимся данным, мужчину приютила семья керчанки, так как он не имел постоянного места жительства. Некоторое время спустя, она попросила подозреваемого снять деньги в сумме 2 000 рублей в ближайшем банкомате. Злоупотребляя доверием своей знакомой, мужчина умышленно обналичил большую сумму и присвоил себе, затем похитил с карты еще 5 000 рублей. Осуществив задуманное, злоумышленник удалил СМС-оповещения о последних банковских операциях на мобильном телефоне потерпевшей, а деньги потратил на собственные нужды.

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Подозреваемый в совершении преступления сознался. В отношении него возбуждено уголовное дело. За кражу ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Керчанин также подозревается в совершении иных противоправных деяний на территории обслуживания.