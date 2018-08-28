МВД будет выдавать вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений

Министерство внутренних дел Российской Федерации начнет выдавать денежное вознаграждение гражданам, оказавшим помощь в раскрытии преступлений. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу со вчерашнего дня. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

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«Размер суммы вознаграждения устанавливается в следующих пределах: до 500 000 рублей – по решению руководителя (начальника территориального органа МВД России или его заместителя – начальника полиции); до 3 000 000 рублей – по решению заместителя министра; свыше 3 000 000 рублей – по решению министра», – указано в документе.

Как отметил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби ШХАГОШЕВ, подобные меры помогут упорядочить взаимодействие с теми людьми, которые хотят помочь МВД в раскрытии преступлений.

Также депутат уточнил, что такое решение не станет коррупционной схемой, потому что это данный приказ МВД разработан «очень глубоко» и проверяется Службой собственной безопасности.

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