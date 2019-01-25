Мы открылись! Остров Лего ждет детей и взрослых в гости

Остров Лего – интересное пространство для детей и взрослых, где вы с удовольствием проведете время. Развитие мелкой моторики, инженерной мысли, управление крутыми роботами, поездами. Нет времени собирать конструктор с ребенком, или просто нужно сходить по своим делаем – мы позаботились об этом. Наши два администратора с удовольствием поиграют с вашим ребенком.

Ждем вас в ТРК «Мегацентр», 3 этаж, комната 323 с 10.00 до 20.00

По всем интересующим вопросам обращайтесь: +7-978-551-71-00, +7-978-701-81-41, https://vk.com/public176389898