Мы помним: керчане присоединились к акции «Красная гвоздика» (ВИДЕО)

Вчера, 22 июня 2018 года, в 77 годовщину начала Великой Отечественной войны в Керчи завершилась акция «Красная гвоздика». Мероприятие, организаторами которого стали общественное движение «Волонтеры Победы» и благотворительный фонд «Память поколений», стартовало в городе 1 мая.

В рамках акции в общественных местах Керчи «Волонтеры Победы» предлагали жителям и гостям города за символическую сумму приобрести значок в виде красной гвоздики.

Все собранные средства будут направлены на оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, проживающим в городе Керчь.

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Надо сказать, что горожане и гости Керчи по-разному реагировали на предложение волонтеров принять участие в акции: кто-то отворачивался, кто-то ссылался на то, что торопится. Но все же в нашем городе нашлись и те, кому не безразлична судьба ветеранов, которые боролись за чистое и мирное небо над нашей головой.

Силами неравнодушных людей «Волонтеры Победы» собрали около 12 тысяч рублей. А каждый, кто принял участие в акции, может по праву заявить, что помнит погибших героев и помогает ныне живущим.

Красная гвоздика — это символ памяти и способ помощи.

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