Мыс Опук и Кояшское озеро с высоты птичьего полета

Наш постоянный читатель Андрей ТРАНСПОРТЕР прислал нам на сайт КерчьИНФО фотографии с мыса Опук и Кояшского озера. Снимки были сделаны им с квадрокоптера, что еще больше поражает своей масштабностью и безумной красотой.

Читайте: Новороссийск — город который удивил наших читателей своей красотой

Фотографии изумляют своей красотой и качеством съемки. Предлагаем всем нашим читателям насладиться незабываемыми видами этих изумительных красот Крыма!

Если вы стали свидетелем происшествия или у вас есть красивые фотографии Керчи, присылайте нам их на адрес admin@kerchinfo.com

Розовое озеро и мыс Опук

Фото: Андрей ТРАНСПОРТЕР

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.