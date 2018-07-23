Мыс Опук и Кояшское озеро с высоты птичьего полета

Наш постоянный читатель Андрей ТРАНСПОРТЕР прислал нам на сайт КерчьИНФО фотографии с мыса Опук и Кояшского озера. Снимки были сделаны им с квадрокоптера, что еще больше поражает своей масштабностью и безумной красотой.
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Фотографии изумляют своей красотой и качеством съемки. Предлагаем всем нашим читателям насладиться незабываемыми видами этих изумительных красот Крыма!
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Розовое озеро и мыс Опук
Фото: Андрей ТРАНСПОРТЕР