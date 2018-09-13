«МЖ — не культурные новости»: афиша мероприятий в Керчи

Маша и Женя рассказывают о предстоящих мероприятиях в Керчи, которые обязательно нужно посетить.

Новый выпуск «МЖ — не культурные новости» расскажет вам о том, какие мероприятия ждут керчан в юбилейную дату — 45 лет со дня присвоения Керчи звания «город герой». Концертные программы и праздничный салют украсят праздник!

Женя расскажет Маше секрет, как можно выиграть целый ящик мороженого! Все гости семейного пикника от компании «Эклектика» смогут попытать удачу в розыгрыше от КерчьИНФО!

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В этом выпуске Женя спасёт Машу от осенней депрессии и расскажет про арт-девичник в стиле Коко Шанель! С 21 по 23 сентября, на берегу Чёрного моря в пансионате «Виктория» девушек ждёт масса незабываемых мероприятий — трансформационные психологические игры, славянская гимнастика Чаровниц, продвижение в INSTAGRAM, психологические тренинги, творческие мастер-классы, ораторское мастерство, риторика и поэтика, имиджмейкерство, диетология, эзотерика, латина и йога.

По всем вопросам можно обратится к организаторам в официальной группе Арт-пикник Психологический Weekend!

Афиша мероприятий в Керчи

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