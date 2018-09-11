«МЖ — не культурные новости»: эксклюзивное интервью с группой ПМ (экс Премьер Министр)

Маша и Женя поговорили с солистами группы «ПМ» (экс Премьер Министр).

Ведущие информационно развлекательной программы на КерчьИНФО взяли в свои руки проведение праздника Дня города и успели записать интересный выпуск. Эксклюзивное интервью с хэдлайнерами праздника.

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Только Маша и Женя смогли выбрать пару минут для бесед с артистами и задать самые интересные вопросы. Если вы хотите узнать, что думают участники группы о Крымском мосте, о Керчи и керчанах, как отнеслись к погоде в день концерта — смотрите наше интервью.

В следующем выпуске Маша и Женя расскажут и покажут какие еще интересные мероприятия ждут керчан. Не проспустите новый выпуск «МЖ» на сайте КерчьИНФО.

Интервью с группой «Премьер Министр». Видео

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