«МЖ — не культурные новости»: как Керчь стала городом невест (ВИДЕО)

Программа «МЖ- не культурные новости» стала частью Всекрымского парада невест «FESTневест — 2018».

Пока Маша продолжала отмечать свой День рождения, Жене не пришлось скучать. Он отлично провел время среди самых красивых невест Крыма.

Он прокатился с ними на байке, потанцевал и прошел свадебным парадом по главной улице города.

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В рамках празднования Дня города, Керчь на один день превратилась в город невест. Около 80 участниц принимали участие во Всекрымском параде невест.

Подробнее о том, как прошли мероприятия фестиваля в Керчи, смотрите в новом выпуске информационно-развлекательной программы «МЖ — не культурные новости».

«МЖ — не культурные новости»: парад невест

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