«МЖ — не культурные новости»: какие мероприятия ждут керчан (ВИДЕО)

Маша и Женя снова приглашают керчан на интересные мероприятия.
В этом выпуске «МЖ» Маша и Женя споют песни группы «Сплин». Они готовятся к предстоящему концерту, который посвещен этой легендарной рок-группе.
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Женя искупается в море. Ребята поиграют в футбол и пошутят на поле.
«МЖ — не культурные новости» — информационно-развлекательный проект на сайте КерчьИНФО. Веселые и активные ведущие Маша и Женя всегда в курсе самых интересных мероприятий в Керчи, которые нельзя пропустить.
«МЖ — не культурные новости»