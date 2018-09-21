«МЖ — не культурные новости»: какие мероприятия ждут керчан (ВИДЕО)

Маша и Женя снова приглашают керчан на интересные мероприятия.

В этом выпуске «МЖ» Маша и Женя споют песни группы «Сплин». Они готовятся к предстоящему концерту, который посвещен этой легендарной рок-группе.

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Женя искупается в море. Ребята поиграют в футбол и пошутят на поле.

«МЖ — не культурные новости» — информационно-развлекательный проект на сайте КерчьИНФО. Веселые и активные ведущие Маша и Женя всегда в курсе самых интересных мероприятий в Керчи, которые нельзя пропустить.

«МЖ — не культурные новости»

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