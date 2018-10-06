«МЖ- не культурные новости»: путешествие в Индию

Маша получила удивительную возможность познакомиться с культурой Индии.

Нет, это не программа о путешествиях по миру и Маша не получила «золотую» банковскую карту по воле жребия. Просто Маша узнала, что в Керчи открылась ярмарка-выставка индийских товаров.

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В холе театра имени Пушкина вас ждут необычные предметы декора, косметика, индийские пряности и одежда. И это далеко не все. Чтобы не раскрывать все карты, Маша предлагает вам увидеть все своими глазами.

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