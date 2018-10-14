«МЖ – не культурные новости»: сказ о том, как Маша свадебное платье выбирала

Большинство девушек ещё с детства мечтают о том, чтобы их свадьба была самой шикарной. Неотъемлемой частью всего этого мероприятия, является платье, которое Маша и отправилось выбирать, а помогать ей в этом, конечно же будет Женя.

На поиски подходящего платья, наши герои отправились в свадебный салон «Amore MiO». Войдя туда, Маша попросту потеряла дар речи, а глаза метались от одного красивейшего наряда к другому.

После примерки красивейших платьев, ребята объявили о начале увлекательного фотоконкурса для будущих молодожёнов.

Не терпится узнать подробности? Тогда быстрее идите смотреть новый выпуск! Приятного просмотра.

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