На автодороге Новороссийск — Керчь сняли ограничения движения

На подведомственных Росавтодору трассах в направлении курортов Черного и Азовского морей обеспечивается штатный режим движения. В список попала и автодорога А-290 Новороссийск — Керчь.

Помимо А-290 (Новороссийск, Анапа, Утриш, Темрюкский район, Крым), список пополнили А-146 Краснодар — Верхнебаканский (Анапа, Новороссийск, Кабардинка, Геленджик), А-147 Джубга — Сочи (Туапсинский район, Сочи, Красная Поляна), А-149 Адлер — Красная Поляна (Имеретинский курорт, Адлер). Об этом сообщает издание Кубань24.

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Последние ограничения сняли на этой неделе. Работы, требующие ввода временных ограничений проезда, например, в виде участков реверсивного режима движения, возможны в случае крайней необходимости и исключительно в ночные часы: с 22:00 до 6:00. Такой режим работы ввели до сентября.

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