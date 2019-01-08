На автоподходе к Крымскому мосту со стороны Керчи расчищена только одна полоса движения

Вчера вечером в редакцию КерчьИНФО пришло письмо от керчанки, которую дико возмущает тот факт, что автоподход к Крымскому мосту со стороны Керчи плохо расчищен. Это подтверждает фотография дороги.

По словам девушки, на самом мосту все идеально — дорога обработана, полосы чистые, а на автоподходе вместо двухполосной дороги в одном направлении можно наблюдать одну колею. При этом последний знак на мосту ограничивает скорость движения до 60 км/ч.

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«Скользко, кругом снег. Зная наших людей — для них это значит 80 км/ч. Если с такой скоростью заехать на автоподход, может занести. Это опасно», — жалуется девушка.

Керчане и гости нашего города, будьте осторожны на дорогах!