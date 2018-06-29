На автостанциях Крыма появятся видеокамеры

На крымских автостанциях ведётся установка камер видеонаблюдения. Данное мероприятие осуществляется с целью пресечения безбилетного провоза пассажиров.

На сегодняшний день уже установлено 115 камер на объектах предприятия «Крымавтотранс». До конца июля текущего года камерами будут оснащены 17 объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалы и автостанции).

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Установка системы видеонаблюдения позволит не только организовать работу в рамках закона о транспортной безопасности, но и обеспечить удалённый контроль за полнотой обилечивания пассажиров и видеофиксацию подбора водителями безбилетных граждан.

За допущение подбора пассажиров на прилегающей к автостанции территории привлекаются к ответственности как сотрудники «Крымавтотранс», так и перевозчики.

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