На азовском побережье массовая гибель осетров и дельфинов

Специалисты выясняют причину гибели более 60 особей молоди осетровых и двух дельфинов, которые были обнаружены на побережье Азовского моря.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

«В процессе осуществления пограничной деятельности и обследования побережья Азовского моря в районе от мыса Казантип до Щёлкино сотрудниками службы в Керчи Пограничного управления выявлено более 60 особей осетровых пород и два дельфина с признаками разложения. Разброс биоресурсов по береговой полосе составил около одного километра», – говорится в сообщении.

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Для выяснения причин гибели рыбы были привлечены специалисты Южного научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Проводится экспертиза.

«По предварительной версии, причиной гибели морских обитателей стало использование браконьерами кукана (шнура с подвешенными к нему металлическими карабинами для прикрепления к ним пойманной рыбы) в качестве временного сокрытия незаконного улова, который пострадал из-за прошедшего шторма. Эта версия может объяснить массовый выброс водных биоресурсов на берег» — сообщают пограничники.

Причина гибели осетров и дельфинов будет понятна после лабораторного исследования, которое уже проводят специалисты Росприродназора.

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