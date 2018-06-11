На безопасность юных керчан выделено более 12 000 000 рублей

В керченских образовательных учреждениях требуется установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Для этого из городского бюджета выделено более 12 000 000 рублей.

На официальном портале закупок опубликован аукцион на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях образовательных учреждений города Керчи в 2018 году.

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11 817 480 рублей выделено на работы в керченских детских садах № 51, 37, 28, 25, 15, 11, 6 и в школах № 22, 10, 5 и №1.

Также, объявлен тендер на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы передачи извещения в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Дом детского и юношеского творчества». Начальная и максимальная цена контракта составляет 836 130 рублей.

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