На что заменят Камыш-Бурунскую ТЭЦ?

Как КерчьИНФО писало ранее, Камыш-Бурунскую ТЭЦ планируют начать выводить из эксплуатации с января 2022, но еще продолжительное время не было известно, что именно придёт ей на замену. Сегодня ситуация прояснилась. Как заявил журналистам РИА Новости Крым гендиректор «КрымТэц» Тарас ЦЕЛЫЙ, Керченская ТЭЦ будет заменена на котельные.

«В соответствии с поручением главы Республики Крым Сергея Аксенова была создана независимая комиссия из представителей комитета по ценам и тарифам и представителей Крымского федерального университета. По итогам совместной проверки нашей тарифной заявки было подтверждено, что на сегодняшний день затраты не достаточны для содержания станции», — отметил он.

Читать: В Керчи в 2022 году планируют вывести из эксплуатации Камыш-Бурунскую ТЭЦ

По заявлению гендиректора «КрымТэц», сейчас в Керченская ТЭЦ отапливает район Аршинцево, а в будущем этим займутся новые котельные.

«Мы просчитали все возможные варианты строительства здесь новой генерации. При реализации любого из них получается, что если тепловая энергия в Керчи востребована не будет, то работа ТЭЦ даже на самом экономичном современном оборудовании будет убыточна», – рассказал Тарас ЦЕЛЫЙ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.