На День физкультурника в Керчи прошло первенство по стритболу

На баскетбольной площадке в честь празднования Дня физкультурника прошло первенство Керчи по стритболу.

Среди участников первенство были и приглашенные команды из других городов России.

Читать: В честь Дня физкультурника в Керчи прошли показательные выступления юных спортсменов (ФОТО)

«СТРИТБОЛ-2018» проходил в трех возрастных категориях, а во главе судейства стоял Александр Григорьевич СЮЛЮКОВ – тренер который воспитал не одно поколение керченских баскетболистов. Также в качестве судьи выступил мастер спорта международного класса Андрей ИЛЬИЧЕВ.

В категории 2005-2006 года рождения первое место заняла керченская команда «Физкультурные ребята». Среди ребят 2003-2004 года рождения, победу одержала также керченская команда «3хCap». А среди «ветеранов» по стритболу, первое место заняла команда «Шторм» в составе Данилюка Юрия ДАНИЛЮКА, Ильичева Андрея ИЛЬИЧЕВА, Рылякова Николая РЫЛЯКОВА и Александра ЗАДОЩЕНКО.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.