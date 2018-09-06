На День города в Керчи запретят продажу алкоголя

На выходных будет проводиться День города Керчи.

В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню города 2018 года, запрещается продажа алкогольной продукции за два часа до начала проведения, во время проведения и в течение одного часа после окончания мероприятий. Об этом сообщает администрация Керчи.

Напоминаем, что основные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города-2018, будут проходить в городском округе Керчь Республики Крым в выходные и продлятся почти весь день.

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А уже завтра вечером керчане смогут сходить на торжественную церемонию награждения победителей городского рейтинга достижений «Золотой грифон» и посмотреть театрализованное представление «Сказание о древнем городе» с участием студенческого клуба КГМТУ.

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