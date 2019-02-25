На День кошек в Керчи запланировано открытие тематической выставки

В холле первого этажа Историко-археологического музея состоится открытие выставки «Девочка и кошки». Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Крымского Историко-культурного музея-заповедника.

Около 40 работ представит юная художница Милена ПУШКАРЕВА. В свои 9 лет Милена рисует потрясающие картины, где изображает любимых животных — кошек.

В ходе открытия выставки автор работ представит свои картины и расскажет о каждой из них. А музейные сотрудники поведают керчанам о празднике кошек и истории его появления.

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«Многие народы установили национальные дни чествования этих самых близких человеку домашних обитателей. Интересно, что за многие годы кошки настолько привыкли к человеку, что чувствуют себя равными ему. Кошка считается одним из первых животных, которых приручил человек, и несмотря на частые перемены настроений, эти пушистые клубочки остаются нашими любимыми питомцами», — говорится в сообщении.

Выставка организована совместно с художественной студией «Лебеди» под руководством Ирины ГОНЧАРОВОЙ.

Мероприятие состоится 1 марта в 14:00 и продлится до 20 апреля.