На День рыбака в Керчи пройдет парад тельняшек

В этом году День рыбака в Керчи будут отмечать 3 дня. В один из них в городе на городской набережной состоится праздничное шествие и семейный фестиваль-конкурс «Своя тельняшка ближе к телу».

Администрация города приглашает принять участие в конкурсе керчан и гостей города.

Как сообщают организаторы, для участия в конкурсе вам понадобится тельняшка или костюм, выполненный в полоску. Пройти в параде приглашаются все желающие, вне зависимости от возраста. Приходить можно самостоятельно или целыми семьями.

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Еще одно обязательное условие — иметь при себе гелиевый шарик синего цвета.

Среди самых ярких и креативных участников будут разыграны призы. Для участи я врозыгрыше необходимо подготовить сценку-приветствие (до 5 минут).

Чтобы принять участие в параде-шествии необходимо заранее зарегистрироваться. Заявка на участие принимается ежедневно в срок до 6 июля 2018 года по телефону +7 (36561) 2- 04 -78 с 9:00-17:00 или по электронному адресу: kerchkultura@mail.ru

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