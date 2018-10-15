На этой неделе в Керчи будет тепло

На этой неделе в Керчи будет тепло

На этой неделе в Керчи будет теплая погода без осадков.  Об этом сообщает  Крымский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в понедельник температура воздуха ночью 11-13 градусов,  днём 18-20 градуса тепла. Ветер северо-восточный 6-16, местами до 15-20 метров в секунду.

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Температура воды в Чёрном море 16-19, в Азовском море и в Керченском проливе – 15 градусов выше нуля.

В  ближайшее время не стоит ожидать похолодания. На выходных прогнозируют небольшие дожди.

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