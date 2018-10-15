На этой неделе в Керчи будет тепло

На этой неделе в Керчи будет теплая погода без осадков. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в понедельник температура воздуха ночью 11-13 градусов, днём 18-20 градуса тепла. Ветер северо-восточный 6-16, местами до 15-20 метров в секунду.