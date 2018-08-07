На феодосийском участке трассы Керчь-Симферополь снизилось количество ДТП

На феодосийском участке трассе Керчь-Симферополь сотрудники ГИБДД продолжают проводить мероприятия по устранению пробок. При этом в ведомстве отметили, что на данном участке дороги снизилось количество аварий. Об этом в рамках аппаратного совещания Крымиформу сообщил заместителя начальника отдела МВД по Феодосии по охране общественного порядка Виталий КОРОБЕЙНИКОВ.

«Что касается дорожно-транспортной обстановки, продолжается проведение мероприятий по ликвидации пробки совместно с силами ГИБДД МВД по Республике Крым. И хочу отметить уменьшение на десять случаев числа ДТП за прошлую неделю», – заявил полицейский.

При этом им было отмечено, что в Крыму остается довольно высокий уровень краж.

«Основные силы полиции направлены на раскрытие краж. Их число остаётся высоким. За прошлую неделю – 31 кража. Также выявлялись преступления, связанные с хранением наркотических средств, выращиванием наркотических средств и правонарушения, связанные с незаконной торговлей алкогольной продукцией», – сказал Виталий КОРОБЕЙНИКОВ.

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