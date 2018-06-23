На фоне Крымского моста будут читать стихи

В Керчь с патриотической миссией приедут юноармейцы из Пятигорска. Об этом сообщает издание «Победа».
Так, в поездку отправятся 37 часовых сводного Почётного караула. Сопровождать ребят будет руководитель Центра военно-патриотического воспитания Игорь ТКАЧЕНКО.
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Юных пятигорчан ждёт масса мероприятий. Они посетят музеи и мемориальные комплексы Керчи, а также прочтут бессмертные строки «Евгения Онегина» на фоне Крымского моста. Таким образом, ребята станут участниками городского проекта «Лето с Пушкиным»