На фоне Крымского моста будут читать стихи

В Керчь с патриотической миссией приедут юноармейцы из Пятигорска. Об этом сообщает издание «Победа».

Так, в поездку отправятся 37 часовых сводного Почётного караула. Сопровождать ребят будет руководитель Центра военно-патриотического воспитания Игорь ТКАЧЕНКО.

Читайте: На главной площади Керчи развернули 200-метровый флаг Победы

Юных пятигорчан ждёт масса мероприятий. Они посетят музеи и мемориальные комплексы Керчи, а также прочтут бессмертные строки «Евгения Онегина» на фоне Крымского моста. Таким образом, ребята станут участниками городского проекта «Лето с Пушкиным»

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.