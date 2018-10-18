На Горьковском мосту произошло ДТП с участием учебного автомобиля

На Горьковском мосту дорогу не поделили учебный автомобиль и иномарка.

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На фотографиях с места происшествия видно, что у учебного автомобиля поврежден задний бампер с левой стороны. После столкновения её выкинуло на тротуар.

Иномарке досталось больше. У неё нет переднего бампера и серьёзные вмятины на правой стороне.

Официальной информации на данный момент нет. На месте уже работают сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается.

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