В Крыму закрыли проезд по горной дороге

На горном участке дороги Соколиное — Ай-Петри — Учан-Су ограничено движение транспорта. Здесь установлены шлагбаум и посты ГИБДД. Допустим проезд только транспортных средств повышенной проходимости, оборудованных средствами противоскольжения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

«Движение на указанном участке протяженностью 40 км закрыто для всех механических транспортных средств, за исключением транспортных средств повышенной проходимости, оборудованных средствами противоскольжения», — рассказывают в пресс-службе, ссылаясь на министра чрезвычайных ситуаций Сергея ШАХОВА.

Министр пояснил, что основной причиной ограничения движения является несоответствие технических параметров горной дороги необходимым требованиям. В МЧС обеспокоены ситуацией, складывающейся на указанном участке.

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«По информации, поступающей в МЧС, на аварийно-опасный участок дороги массово въезжали все желающие, в том числе на неприспособленном транспорте. Вчера во время массового скопления транспорта на опасном участке возникли заторы. Спасателям пришлось в прямом смысле слова просто растаскивать автомобили», — рассказывает ШАХОВ.

По его словам, несмотря на то, что дорога была обработана реагентами, в некоторых местах образовалась наледь и снежные сугробы, что значительно осложнило движение, особенно с наступлением темного времени суток. У людей, застрявших на этом участке, просто начиналась паника, у многих в машинах находились дети.

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Более того, из-за таких заторов и хаотичного передвижения транспорта создаются препятствия проезду машин спасателей и скорой помощи. В МЧС также обращают внимание администраций Ялты и Бахчисарайского района на сложившуюся ситуацию и рекомендуют организовать проведение и контроль дополнительных мер по обеспечению безопасности на горном участке.

Напоминаем, что в первых числах января на подъемах к плато Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарая образовались транспортные заторы. На горных дорогах были пробки.

Синоптики предупредили, что 4 января погодные условия в Крыму ухудшатся: прогнозируются сильный дождь, переходящий в снег, метель, гололедица и сильный ветер.