На границе закрыли два пункта пропуска: почему жителей Украины не хотят впускать в Крым?

Пограничная служба Украины приостановила работу двух пунктов пропуска.

Государственная пограничная служба Украины без объяснения причин в одностороннем порядке приостановила работу пунктов пропуска «Каланчак» и «Чаплинка». Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым информационному порталу Риа Новости Крым, уточнив, что российские пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп» работают в штатном режиме и готовы в любой момент осуществлять пропуск лиц и транспортных средств.

На данный момент российские пограничники перенаправляют поток транспорта и людей в пункт пропуска «Джанкой», который работает в штатном режиме.

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил ШЕРЕМЕТ уверен, что закрытие Украиной пунктов пропуска с Крымом направлено на ограничение поездок украинцев на полуостров.

«На самом деле, я думаю, что пункты пропуска перекрывают с той целью, чтобы украинцы не приезжали и не видели, что мы здесь радуемся, развиваемся, процветаем. Для них это самая горькая пилюля, — сказал парламентарий. — Неадекватности украинского руководства мы уже устали удивлять и смотрим на это с сожалением от того, что страдает, прежде всего, народ, который совсем им не нужен».

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий БЕЛИК заявил, что Украина таким образом пытается «раздуть панику, хаос и добивается громких заголовков в СМИ».

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