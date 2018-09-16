На Институте в Керчи НЕФАЗ снёс забор

Сегодня рано утром возле остановки «Институт» городской автобус НЕФАЗ снёс тротуарное ограждение.

По сообщениям очевидцев, забор смят «в гармошку», правая сторона автобуса также сильно повреждена. О пострадавших не сообщается, сотрудников ГИБДД и медработников на месте не наблюдается.

Были ли в салоне автобуса пассажиры на момент аварии — неизвестно.

Читайте: Новое ДТП в Крыму: при столкновении легковушки и грузовика погиб человек

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.