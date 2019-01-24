На керченской трассе авария с микроавтобусом

Накануне вечером произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе Симферополь-Керчь. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

На место происшествия в район поворота на село Мазанка Симферопольского района были направлены службы экстренного реагирования. В результате столкновения пострадали три человека, погибших нет.

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«Столкновение произошло между автомобилем марки Hyundai Accent и микроавтобусом. В результате аварии есть пострадавшие. Прибывшие на место сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность на месте ДТП», — говорится в сообщении пресс-службы.

В причинах произошедшего разбираются эксперты.