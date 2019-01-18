На керченской трассе «лоб в лоб» столкнулись два автомобиля

Сегодня в 08:53 в службу спасения поступило сообщение о том, что на трассе «Керчь-Симферополь» произошло дорожно-транспортное происшествие. Требуется помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

К месту происшествия немедленно выехали специалисты МЧС, скорой медицинской помощи и ГИБДД.

Выяснилось, что в районе села Владиславовка, находящемся недалеко от Феодосии, произошло столкновение легковых автомобилей «Hyundai i40» и «ВАЗ 2110».

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«Спасатели провели иммобилизацию поврежденных конечностей и оказали помощь в транспортировке 6 пострадавших в карету скорой медицинской помощи. Для дальнейшей госпитализации с травмами различной степени тяжести пострадавшие доставлены в Феодосийскую городскую больницу. Кроме этого, сотрудниками МЧС Крыма были приняты противопожарные меры, для предотвращения загорания в зоне ЧП», — рассказали в пресс-службе.